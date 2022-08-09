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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, ilan ettiği yeni NAVTEX'le Abdülhamid Han sondaj gemisinin 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüteceğini duyurdu.

Gündem 09.08.2022, 17:20 09.08.2022, 17:30
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.

Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.

Kaynak: AA
#türkiye #NAVTEX #abdülhamid han gemisi
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