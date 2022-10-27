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"Türkiye, yeni dünya düzeninde coğrafyalar arasında kavşak işlevi görüyor"

2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesinin, önümüzdeki yeni yüzyılı 'Türkiye'nin yüzyılı' yapma azim ve kararlılığımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Gündem 27.10.2022, 12:42
"Türkiye, yeni dünya düzeninde coğrafyalar arasında kavşak işlevi görüyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesinin, önümüzdeki yeni yüzyılı, 'Türkiye'nin yüzyılı' yapma azim ve kararlılığımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.
Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
TBMM'nin, kuruluşundan itibaren bütçeyi, devletin haysiyeti ve onuru olarak gördüğünü, savaş şartlarında bile bütçe konusuna özel önem vermeyi ihmal etmediğini belirten Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz öncesinde, Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasında mali bağımsızlığın önemini vurgularken, "Bugünkü uğraşımızın ana gayesi istiklal-i tamdır, istiklaliyetin tamamı ise istiklal-i mali ile mümkündür" ifadelerini kullandığını anımsattı.
Yokluklar ve harp şartları içindeki Türkiye'nin, 1923'te kısıtlı bütçesiyle cumhuriyeti ilan ettiğine, cumhuriyetin yeni kurum ve kurallarını hayata geçirdiğine işaret eden Şentop, cumhuriyetin 99. yılının gururla kutlanacağını kaydetti.
2023'ün, millet için müstesna bir tarih olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023'te, bir asır önce vatanımızın istiklaline, milletimizin namusuna ve istikbaline kast eden düşmanları bertaraf eden kahraman milletimizin ve Meclisimizin cumhuriyeti ilan edişinin 100. yılını idrak ediyor olacağız. Dolayısıyla bugünkü bütçe görüşmelerinin Meclis tarihi açısından çok özel bir önem taşıdığını düşünüyorum. Cumhuriyeti ilan eden Meclis'in yine cumhuriyetin 100. yılında millete sunulacak hizmetlerin bütçesini görüşmek üzere toplanan çok kıymetli üyeleri arasında bulunmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbi'nin Başkomutanı ve Gazi Meclisin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, açıldığı günden bu yana bu kutlu çatı altında milli iradeyi temsil etme bahtiyarlığına erişmiş bütün milletvekillerimizi ve devlet adamlarımızı vefa hisleriyle şükranla ve minnetle yad ediyorum."

- "Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi"

Cumhuriyetin 100. yılı bütçesinin, gelecek yeni yüzyılı "Türkiye'nin yüzyılı" yapma azim ve kararlılığına önemli katkılar sunacağına olan inancını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:
"Mevcut dünya düzeninin değişmesinin kaçınılmaz olduğu tarihi bir dönüm noktasında ikinci yüzyılına erişen cumhuriyetin yakın gelecekte bütün dünyada adından sıklıkla söz ettireceğine ve yeni yüzyılında Türkiye'nin, yalnızca oyunları bozan bir ülke değil, oyunları barış, hakkaniyet ve adaletten müteşekkil yeni dünya nizamı ile değiştirecek ülkelerden biri olacağına tam ve kati bir imanla inanmaktayım. Türkiye, yeni dünya düzeni kurulurken coğrafyalar ve medeniyetler arasında kavşak işlevi gören konumunun idrakinde olarak, kaderini ve geleceğini belirleyecek kararları bizzat kendisi vermek ve her konuda 'önce vatan' demek zorunda. Bu ise şüphesiz kamu gelirlerinin tahsilinde ve giderlerin sarfiyatında bütçe ve kesin hesap kanunlarıyla yapılacak tercihlerle doğrudan orantılı. Bu nedenle bütçemiz, 'güçlü ve tam bağımsız Türkiye' idealimiz açısından büyük önem arz ediyor."
TBMM'nin 1 Ekim'de, 27. Yasama Dönemi'nin 6. Yasama Yılı'na başladığını, Meclisin tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı içinde yasama, denetim ve temsil faaliyetlerini icra ettiğini anımsatan Şentop, "Bizler de yüce Meclisin bir konuda daha tarihe tanıklık eden üyeleri olduk." dedi.
Şentop, 6. Yasama Yılı'nın ikinci haftasında Amasra'da meydana gelen elim maden kazasının herkesi derin üzüntüye boğduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Bu kazanın ardından TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak girişimiyle araştırma komisyonunun kurulmasını ve komisyonun çalışmalarına başlayacak olmasını önemli bulduğunu dile getiren Şentop, "Ümit ediyorum ki bu araştırma komisyonu konu hakkında kapsamlı çalışmalar yürütecek, yasama dönemi bitmeden çalışmalarını tamamlayarak benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken yasal ve idari tüm tedbirleri tespit edecek ve Meclisimiz de yine yasama dönemi tamamlanmadan önce bu konuda gerekli görülen kanuni düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecektir." diye konuştu.
Yasama yılının sonunda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin gerçekleştirileceğine dikkati çeken Şentop, yaklaşık 7 ay gibi kısa bir zaman dilimi sonunda milletin, kendisini temsil edecek milletvekilleri ile devlet başkanının kim olacağını bir kere daha hür iradesiyle belirleyeceğini kaydetti.
Şentop, "Birçoğumuz için yeni bir demokratik yarışı ifade edecek bu sürecin, bugüne kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği onlarca seçimde olduğu gibi bütün siyasi aktörlerin olgunlukla yarışacağı bir ortamda, barış ve huzur içinde tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Kısa süre sonra yapılacak seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını, ayrıca güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealinin gerçekleşmesine katkılar sağlamasını niyaz ediyorum." dedi

#2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu #Mustafa Şentop
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