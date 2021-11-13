'Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Köprünün hizmete girmesiyle sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiç bir engele uğramadan 6 dakikaya inecektir.

"Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız"

Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. yılına işaret eden 2023 metre uzunluğuu ile anlamlı mesajlara sahiptir. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsüolan köprü, tasarımı inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimi ile önemli bir eserdir. 1915 Çanakkale Köprüsü önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Dünyanın tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha önemlidir. Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.

İnşallah Kanal İstanbul ile denizyolu ulaşımında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. İkide bir Ana Muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek Büyükelçileri toplayarak, "Kanal İstanbul'a girmeyin, girenler bilsinler ki paralarını alamazlar" sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023'de iktidarı almak gibi bir imkanı da olmayacak. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koymaları bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının en güzel ifadesidir.

Suda verdikleri sözler, elektrikte verdikleri sözler ne yaptılar? Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak ülkemize sınıf atlatacağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar çok yol katedersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşacağımızı biliyoruz.

Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyorsa da biz zor oyunu bozar diyerek tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz.