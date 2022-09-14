Türkiye ve UNICEF arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Anlaşma, mevcut iş birliği alanlarını genişleterek, Türkiye ve UNICEF arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi.
Anlaşma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell arasında imzalandı.
Büyükelçi Sinirlioğlu, anlaşmanın UNICEF'in çalışmalarını Türkiye'de Ankara dışında sürdürmesine imkan tanıyacağını söyledi.
Sinirlioğlu, "Anlaşma, mevcut iş birliği alanlarını genişleterek, Türkiye ve UNICEF arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek." dedi.
UNICEF İcra Direktörü Russell ise anlaşmayı imzalamaktan heyecanlı olduklarını belirterek, Ankara'nın ardından küresel faaliyetlerini İstanbul'da da sürdüreceklerini söyledi.
Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi de planladığını belirten Russell, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti.
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