"Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun kalmaz"
Arnavutluk Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz." dedi.
Gündem 17.01.2022, 20:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Arnavutluk'un Balkanlar'da oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Arnavutluk'un yanındadır. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz.
FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi dostluğumuzun bir karşılığı olarak görüyoruz.
TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."
Kaynak: Sputnik
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