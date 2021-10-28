Türkiye ve ABD arasında 'F-35' konusunda dikkat çeken toplantı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi önemli bir toplantı yapıldı.
Gündem 28.10.2021, 09:38 28.10.2021, 09:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
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