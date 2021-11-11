Türkiye tarafına itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
İzmir açıklarında tespit edilen toplamda 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Gündem 11.11.2021, 01:12
İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Foça ilçesi açıklarında lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23, Dikili ilçesi açıklarında da 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklu 75 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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