Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattı
Türkiye, terör yuvalarını teker teker vuruyor. MSB, harekatı sosyal medya hesabından duyurdu.
Gündem 20.11.2022, 01:21
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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