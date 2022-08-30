Türkiye, Pakistan'a yardımlara devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin koli gıda, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderilmesine devam ediliyor.

Şu ana kadar yardımları taşıyan 6 uçak, 1. İyilik Treni ve yerelden temin edilenlerle toplam 5 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 9 bin 864 koli gıda, 3 bin 935 birim muhtelif gıda, 2 bin bebek maması ve hijyen seti, 1320 koli giyim malzemesi ve 426 bin birim tıbbi malzeme sevk edildi.

Bugün de 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniyenin gönderilmesi planlanıyor.

AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere toplamda 20 kişi Pakistan'da görev yapıyor.

AFAD Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yaptığı planlamalar çerçevesinde hava köprüsü oluşturuldu. Bu çerçevede nakliye uçakları ve İyilik Treni seferlerine devam edecek.

Bölgeye, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecek.

Ülkeye çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni'nin ikinci seferinin sevkinin 1 Eylül Perşembe olması planlanıyor.