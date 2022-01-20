Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi’ne gönderdi
Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi. Türkiye'nin AİHM'nin kararlarını yerine getirdiği, Kavala'nın farklı soruşturmalardan tutuklu olduğu bilgisi verildi.
Gündem 20.01.2022, 10:41
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