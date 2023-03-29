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Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor serbest

Türkiye'nin aylardır konuştuğu sahte doktor mahkeme yaptığı savunma sonrasında tahliye edildi

Gündem 29.03.2023, 10:01
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor serbest

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Özkiraz, "Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. Ben bu durumdan utanç duyuyorum." diyerek kendi savundu. Mahkeme, Özkiraz'ın 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Özkiraz, özel bir otomobille cezaevinden ayrıldı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.

Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi.

"YAPTIĞIM HATANIN BİR BEDELİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizler de uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Ayşe Özkiraz'ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, özel belgede sahtecilikten 1 yıl, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl, yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, özel belgede sahtecilik suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtıp hastalara tıbbi müdahalede bulunan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanarak 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Özkiraz, tutuklu bulunduğu Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Özkiraz, özel bir otomobille cezaevinden ayrıldı.

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