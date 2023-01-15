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Sinan Sardoğan olayında son durum nedir? Cezaevinde intihar ettiği doğru mu?

Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan isimli cinsel istismar zanlısıyla ilgili yeni gelişme var. İddiaya göre Sardoğan cezaevinde intihar etti.

Gündem 15.01.2023, 17:45 15.01.2023, 17:50
Sinan Sardoğan olayında son durum nedir? Cezaevinde intihar ettiği doğru mu?

Gazeteci Müge Anlı, Sardoğan'a "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" demişti. Arife Gökçe'nin kaybında şüpheli bulunan Sinan Sardoğan ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.

Gündüz kuşağında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranlara gelen Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı. Atv'de yayınlanan programda Anlı'nın kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'a söylediği sözler herkesi şaşırtmıştı.

Müge Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi.

Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" diyerek kendini savundu. 

Çok sayıda yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan cezaevine gönderilmişti. İddiaya göre Sardoğan, cezaevinde intihar etti.

SİNAN SARDOĞAN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde Arife Gökçe olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ise Sinan Sardoğan ile ilgi 7 ayrı ihbar daha aldıklarını söyledi.  Yaşananlara dayanamayıp stüdyoya gelen bir vatandaş, Sinan ile yaşadığı olayı tek tek anlattı. Sinan'ın bir kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne süren izleyici, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Özkan Deveci isimli vatandaş Sardoğan ile ilgili yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı. "Sinan, Esenyurt'ta kaldırımda bir kadınla tartışıyordu. Önce karı-koca olduklarını sandım. Ama anladım ki değiller. Hemen koştum abla dedim akraban mı eşin mi? 'Kardeşim bilmiyorum. 15-20 dakikadır peşimde. Eşimi aradım geliyor' dedi. Ben de bu Sinan'ın iki yakasını topladım. Bir kadını neden rahatsız ediyorsun ne istiyorsun deyince kekeledi. Ceplerinde yumurta büyüklüğünde taşlar vardı. Kadın da korkmuş titriyordu. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Sinan'ı biraz dövdüm. Yere yatıp çırpındı ben de korktum. Telefonumu arabadan alıp ambulans çağıracaktım. Ama döndüğümde bir baktım Sinan yok! Bayıldı numarası yapıp kaçmış. Ceplerindeki taşları da boşaltmış. İnşallah o sapığın olması gereken yerde olduğunu görmek isteriz…"

Her iddiayı yalanladığı gibi bu iddiayı da yalanlayan Sinan ise "Ben seni tanımıyorum. Öyle bir şey olmadı" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı!

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Anlı'nın gündüz kuşağı programında günlerdir konuşulan Arife Gökçe kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan adlı kişinin canlı yayında sarf ettiği sözler pes dedirtti. Müge Anlı ile inatlaşan Sardoğan, Anlı'yı canlı yayında "Adamı sinirlendirme" diyerek tehdit etti. Ayrıca "Yarıyordun beynimi gel" dedi.

Programda herkese küfürler savuran Sinan'a usta gazeteci "Ancak ağzında bu laflar, bir şey yapamadığın için" diyerek çıkıştı. 

Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. 

Sabah'ta yer alan habere göre: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan 10 Ekim 2018'de şu anda 17 yaşında olan, olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu A. A.'ya cinsel istismarda bulundu.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

A. A. televizyon izlerken Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'nın programında birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan, 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Bugünkü canlı yayında konuyla ilgili konuşan Anlı, Sardoğan'ın küçük çocuğu eve götürdüğü görüntüleri yayınlayarak yaşananları anlattı.

#sinan sardoğan
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