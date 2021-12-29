Türkiye'nin gündemine oturmuştu! O öğretmen görevden alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı.
Gündem 29.12.2021, 10:21
Aksaray'da Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğrencisini darbeden öğretmen görevden alındı.
Ne olmuştu?
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.
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