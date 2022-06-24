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Türkiye'nin gençliğinden kamuoyuna duyuru

Genç Hareket, İÜDER, ÖNDER Genç, İHH, TÜGVA ve Genç Öncüler isimli kuruluşlar, ortak bir bildiriyle 17 Haziran'da sapkın gruplar tarafından düzenlenmek istenen sözde onur pikniğine karşı gösterilen reflekse işaret ederek her türlü provokasyon ve mağdur gösterilme tehlikesine karşı aynı grupların 26 Haziran'da Taksim'de düzenleyecekleri yürüyüşe müdahale etmeyeceklerini açıkladı.

Gündem 24.06.2022, 23:35
Türkiye'nin gençliğinden kamuoyuna duyuru

Ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:

TÜRKİYE'NİN GENÇLİĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURU

17 Haziran Cuma günü Beyazıt'ta gerçekleştirdiğimiz izzetli duruşumuz toplumumuzun geniş kesimlerden destek görmüş ve takdirle karşılanmıştır.

Fıtratın yanında olan insaf ehli herkese desteklerinden dolayı müteşekkiriz.

Bilinmelidir ki, varlığını İslam'a borçlu olan bu topraklarda, nesillerimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelemizde Beyazıt bir milat olmuştur. Bu direniş ruhunun ateşleyicisi, "Ben Müslümanlardanım" demekle birleşen imanın güneş yüzlü gençleridir.

Beyazıt'ta beklemedikleri bir tepki ile karşılaşan sapkın örgütler, destekçilerine 26 Haziran Pazar günü Taksim'de yürüyüş çağrısı yapmıştır. Bu çağrıya karşılık, bazı Müslüman kardeşlerimizin yürüyüşe tepkilerini belirtmek amacıyla aynı gün orada olacaklarını açıkladıklarını görüyoruz. Maalesef bu durum mezkûr örgütlere aradıkları fırsatı sunmuş, akıllarına gelen tüm kurumları -sözüm ona- mağdur oldukları gerekçesiyle tehdit etmişlerdir. Bu tehditlerin hiçbir karşılığı olmadığını Beyazıt Meydanı'nda yakinen görmüş olmakla beraber, eşcinsellik gibi anormal bir olgunun etrafında inşa ettikleri sahte algılarla insanları kandıran, sönmeye yüz tutmuş saman alevi mesabesindeki sapkın örgütlerin mağduru oynamalarına fırsat vermek en çok onların işine gelecektir.

Beyazıt'ta ortaya koyduğumuz mutedil davet dilini boşa çıkarmak ve arkasına sığınacakları yeni algılar oluşturabilmek için çaba sarf edenlerin Taksim'de de aynı şeyi yapmaya çalışacakları açıktır. Davet edildiği takdirde vicdanı kirlenmemiş on binlerin Taksim Meydanı'nı doldurmaktan geri durmayacağını biliyoruz; fakat söz konusu provokasyona alet olmamak ve verdiğimiz haklı mücadelenin lekelenmesine fırsat vermemek adına bizler, 26 Haziran Pazar günü Taksim'de olmayacağız.

Gerektiğinde, bir kişi olsak bile, ardımıza bakmadan bizim olana sahip çıkacağımızı Beyazıt'ta gösterdik. Bu ruhun harlayıcısı konumunda olan Müslüman gençlik olarak mücadelemizin fikri ve ilmî boyutunu ihmal etmeden; eşcinselliğin bir sapkınlık olduğu hakikatini psikoloji, biyoloji ve tıp bilimleri başta olmak üzere tüm ilim dallarında anlatmaya, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki yasağını beyan etmeye, sapkın örgütlerin istismar ettiği çocuklarımıza terapi sağlamaya ve onlarla ilgilenmeye kaldığımız yerden gayretimizi arttırarak devam edeceğiz. Memleketimizdeki her bir fert müsterih olsun, Müslüman gençlik istikbalini de İstiklal'ini de kimseye kaptıracak değildir!

#beyazıt #sözde onur yürüyüşü
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