Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti

Forbes listesine SASA'nın iki patronu damga vurdu. İbrahim Erdemoğlu listenin Türkiye sıralamasında 1'inci, Ali Erdemoğlu 3'üncü sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü ekonomi yayını Forbes, küresel zenginlerin listesini yayınladı. Bu yıl listede ilginç gelişmeler var. Özellikle Türkiye açısından. Önce Forbes’un yayınladığı listenin genel bilgilendirmesini vermek gerekiyor. Dünyanın en büyük markalarını yöneten zenginler liginde yer alan milyarderin serveti geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Geçen yıl en zenginlerin serveti 2 trilyon 668 milyar dolarken bu rakam 2023 için 2 trilyon 640 milyar dolara geriledi.

Forbes’un listesinde ilk sırada lüks tüketim malları devi LVMH’nin Başkanı Bernard Arnault ilk sırada yer aldı. 211 milyar dolarla Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak listenin tepesine oturdu ve ilk kez bir Fransa vatandaşı sıralamada liderliğe yükseldi. Geçen yıl lider olan Tesla ve Twitter’ın patronu Elon Musk 180 milyar dolarla ikinci, Amazon’un Başkanı Jeff Bezos ise 114 milyar dolarla üçüncü oldu.

İki kardeş ilk 3’te yer aldı

Ülkeler sıralamasında ise 4.5 trilyon dolar ve 735 milyarder ile ABD liderliğini korudu. ABD’yi 2 trilyon dolar ve 562 milyarder ile Çin izledi. Gelelim listenin Türkiye ayağına.

Türkiye’den 26 milyarderin yer aldığı listenin ilk sıralarını Erdemoğlu ailesi damga vurdu. 2022’de 1.8 milyar dolarlık serveti bulunan SASA’nın patronu İbrahim Erdemoğlu bu yıl 5.3 milyar dolarla dünyanın 497’nci, Türkiye’nin de birinci zengin ismi oldu.

Listenin daha önceki yıllarda lideri olan Murat Ülker ise bu yıl 5 milyar dolarlık servetiyle dünyada 534’üncü Türkiye’de ise ikinci en zengin ismi oldu. Listenin üçüncüsü yine Erdemoğlu ailesinden. SASA’nın bir diğer patronu Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle dünyada 580’inci sırada kendine yer buldu.

Erdemoğlu kardeşlerin toplam serveti 10 milyar dolar olurken, listede yer aldığı sektör bazında da “halı sanayi” kategorisinde dünyanın en zengin isimleri olarak öne çıktı. İbrahim Erdemoğlu geçen yıl 1.8 milyar dolarla listede 8’inci, Ali Erdemoğlu ise 1.5 milyar dolarla 12’nci sıradaydı. İki kardeşin serveti bir yılda 6.7 milyar dolar artmış oldu. Listede yer alan 26 Türk milyarderin toplam serveti ise 57.8 milyar dolar oldu.

Kaynak: Ali Ülker / Dunya.com