Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi bugün açılıyor

Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesinde, kullanıcı dolaplarından kapalı otoparka, mescitten konferans salonlarına kadar bütün imkanlar sağlandı.

Tekli ve çoklu çalışma masaları, grup ve ders çalışma odaları, dinlenme ve akıl oyunları alanları hazırlandı. Modern kütüphaneciliğin getirdiği tüm olanaklarla donatılan kütüphane 93 milyon liraya mal oldu.

Ziraat Bankası Kütüphanesi, 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip. 7/24 çalışma esasına göre açık olacak kütüphane aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede.

Tüm İstanbullular yararlanabilecek

Üstelik kütüphaneden sadece öğrenciler değil tüm İstanbullular yararlanabilecek.

Ziyaretçilere çay, kahve ve kurabiye ikramları da yapılacak. Kütüphanede ayrıca konferans, söyleşi programları düzenlenecek.

Kütüphanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.