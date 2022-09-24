Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya havadan bakış
Sakarya'daki programa katılmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
Gündem 24.09.2022, 17:42
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, TCG Anadolu Gemisi’ni havadan inceledi. pic.twitter.com/1ZNcK7nGhH— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 24, 2022
Kaynak: AA
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