Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal oldu
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'nin 4 Şubat tarihli sayısında yayımlandı. BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilci Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sona erdirildi. Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sinirlioğlu'ndan boşalan yere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU GÖREVDEN ALINDI
Kararda "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Göreve Sedat Önal'ın getirildiği belirtilen kararda şöyle denildi:
"Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştır."
Kaynak: Sabah
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