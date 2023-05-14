banner38

Türkiye nefesini tuttu, sonuçları bekliyor

Sandıklarda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle kapandı. Oy sayımı başladı.

Gündem 14.05.2023, 17:49
Türkiye nefesini tuttu, sonuçları bekliyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sabah saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarıştı.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı.

Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabildi.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU DEĞİLDİ

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değildi.

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebildi. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktı.

Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakıldı.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attı.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM

YSK, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle çeşitli önlemler aldı.

Depremden etkilenen illerdeki eksiklikleri tespit eden YSK, çalışmalar sonucu illerde kurulan konteynerlerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için hazırlıklarını yaptı.

Bölgede eskiden hangi okullara sandık kuruluyorsa aynı okullara yine sandık kuruldu. Okullar yıkılmış ya da hasar görmüş ise bahçesine veya yakın bir alana konteyner konarak oyların kullanılması sağlandı.

Depremden etkilenen seçmenler, adres kaydını nereye aldırırsa orada oy kullandı, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kayıtlarını aldırdı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabildi.

Bu seçimde ayrıca ilk kez, kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanacak görme engelliler için her sandığa şablon gönderildi.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA İŞLEMİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürdü.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer aldı. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam etti.

28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girdi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 36 57
7. Aston Villa 36 57
8. Brighton 33 55
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 35 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 33 52
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Rayo Vallecano 33 46
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 33 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 34 19
banner23