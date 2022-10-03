"Türkiye ne kazandıysa siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenden kazanmıştır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masaya ilişkin, "Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Kimsenin buna hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, altılı masanın yaklaşık bir yıldır bir araya geldiğini ifade etti.

"Bu altılı masa toplanıp duruyor. İkinci tura başladılar. Toplanıyorlar, kapıda birbirini karşılıyorlar, yemek ikram ediyorlar, konuşuyorlar. Ne konuştuklarını da doğru dürüst bilmiyoruz, bir de bildiri yayınlıyorlar, dağılıyorlar." ifadesini kullanan Bozdağ, altılı masanın aldığı bir kararın, ürettiği bir projenin bulunmadığını, bütün işleri komisyonlara havale ettiğini dile getirdi.

"Karar alamayan, karar alacakları konuları masada gündeme getirip konuşma cesareti gösteremeyen, konuştuklarında ortaya çıkacak sonuçlardan endişe eden, bu endişelerden oluşan yedili masa, ülke yönetiminde olsa, Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya gelse, bunlar toplanıp, konuşup birbiriyle anlaşıp, birbirini ikna edene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Türkiye'nin öyle bir zamana ihtiyacı yok." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Kimsenin buna hakkı yoktur. Türkiye Anayasa'ya göre yönetilir. Şimdiden diyorlar ki 'Biz gelince Anayasa'ya göre yönetme yetkisi dışında bir yetki kullanacağız. Ne demek bu? 'Cumhurbaşkanı hangi yetkilerini kullanacak, hangi yetkilerini kullanmayacak bunu bir protokole bağlayacağız. Ona göre kullanacak.' Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasa'da yazıyor. Şahsa bağlı yetkiler. Bir kısmı devredilebilir ama şahsa bağlı yetkileri nasıl devredecek Cumhurbaşkanı? Şimdi diyorlar ki bunlar, 'Biz gelince Anayasa'yı bir tarafa koyacağız. Bizim yaptığımız protokolü bir Anayasa metni gibi düşüneceğiz, Cumhurbaşkanı Anayasa'dan ziyade bizim yaptığımız protokole göre ülkeyi yönetecek.' Daha şimdiden Anayasa'yı tanımayacaklarını, Anayasa'ya uymayacaklarını, kendi koydukları protokole göre ülkeyi yöneteceklerini, memleketin bakanlıklarını, bürokratlarını nasıl taksim edeceklerini düşünen bu kadar parçalı bulutlu bir yapıdan bu ülkeye hayır gelir mi? Türkiye ne kazandıysa siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenden kazanmıştır. Bu ortamın bozulmasına lütfen izin vermeyin. 2023, yeniden büyük Türkiye'nin inşası için Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye yüzyılı olması için aziz Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın etrafında bir kez daha yekvücut olduğu başarılarla dolu bir yıl olacaktır."

"Türkiye'nin istikameti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını dünyada Türkiye yüzyılı yapma yönündedir"

AK Parti kurulduğunda "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Bozdağ, güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Her alanda büyük reformlara imza attıklarının altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin önünü açacak adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"2023'le başlayan yüzyıl, yeni bir Türkiye yüzyılı olacak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı inancı ve anlayışıyla hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin istikameti doğrudur, yolu doğrudur. Enerjisi doğru istikamette sarf edilmektedir. Türkiye'nin istikametini değiştirmek isteyenler her seçim döneminde farklı kombinasyonlarla ortaya çıkabiliyorlar ama bu milletin istikametini profesyoneller değil, millet tayin eder. Aziz Türk milleti, Türkiye'nin istikametini dün olduğu gibi bugün de yarın da takdir edecek yegane güçtür. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin istikameti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını dünyada Türkiye yüzyılı yapma yönündedir. Bunu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı ve AK kadrolar yapacaktır. Bizler gayret ve çabayla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin gidişini durdurmak isteyenler, kalkınmasını durdurmak isteyenler, esasında Türkiye'yi durdurmak isteyenler Cumhurbaşkanımızı durdurmak isteyenlerdir. Çünkü Türkiye'nin, bu büyük yürüyüşünü durdurmanın yolunun Cumhurbaşkanımızı durdurmaktan geçtiğini bütün uluslararası güçler çok iyi biliyor."

Uluslararası güçlerin ve bazı çevrelerin, istedikleri istikamete sevk etmek için Türkiye'yi durdurmak istediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız" dediğini aktardı.

"Milletimiz hesapları yeniden yapacak"

Bakan Bozdağ, "Türkiye'ye Biden'ın ya da AB'nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar, kendi uygular. Dışarıdakilere umut bağlayanlar, başkalarının hesabına göre hesap tutanlar dün olduğu gibi bugün de aldanacaklardır. 2023 sandığında milletimiz bütün hesapları yeniden yapacak, gerektiğinde toplayarak, gerektiğinde çarparak, gerektiğinde bölerek Türkiye'nin yeni istikametini daha güçlü bir şekilde tayin edecektir." diye konuştu.

Koalisyon hükümetleri döneminde yaşananları anlatan Bakan Bozdağ, 1991'den AK Parti iktidara gelene kadar 9 koalisyon hükümetinin kurulduğunu, bu dönemde ekonomik krizlerin ve 28 Şubat sürecinin yaşandığını aktardı. Bekir Bozdağ, "Türkiye koalisyonlarla yönetildiği o yıllarda ne kazandı? Kocaman bir sıfır." dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile de görüşen Bakan Bozdağ'a, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Refik Özen, Osman Mesten eşlik etti.