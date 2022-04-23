"Türkiye, milletiyle yeni bir yükselişin içindedir"
Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." dedi.
Gündem 23.04.2022, 23:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." dedi.
Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." diye konuştu.
Kaynak: AA
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