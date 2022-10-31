banner38

"Türkiye, küresel vesayete 'daha adil bir dünya' ve 'dünya beşten büyüktür' ilkesiyle karşı çıkıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, ulusal ve bölgesel vesayetle mücadele ettiğini, bunun yanında Türkiye'yi de etkileyen küresel vesayetin bütün insanlığın başında olduğunu dile getirerek küresel vesayete "daha adil bir dünya" ve "dünya beşten büyüktür" ilkesiyle karşı çıktıklarını aktardı.

Gündem 31.10.2022, 20:26
"Türkiye, küresel vesayete 'daha adil bir dünya' ve 'dünya beşten büyüktür' ilkesiyle karşı çıkıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Meclis'e sevk edilecek başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin ele alındığını belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplamızda bu anayasa değişikliğiyle ilgili kapsamlı açıklamaları olacak, ondan sonra da yüce Meclis'e sevk edeceğiz." diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük coşkuyla kutlandığını dile getiren Çelik, "Cumhuriyet'imizin 99 yıl önce ilanından bugüne bir sürü bedel ödeyerek, bir sürü mücadele ederek Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin birçok kazanım elde etmesi söz konusu oldu. Bu kazanımları korumak ve bunları daha ileri ufuklara taşımak, bundan sonrasında 'Türkiye Yüzyılı' diye Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen bir çerçeve içerisinde net bir şekilde ortaya koyuldu." ifadesini kullandı.

Çelik, "Türkiye Yüzyılı"nın, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma iradesinin, iddiasının her alanda nasıl ortaya konulacağına dair bir çerçeve olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, ulusal ve bölgesel vesayetle mücadele ettiğini, bunun yanında Türkiye'yi de etkileyen küresel vesayetin bütün insanlığın başında olduğunu dile getiren Çelik, küresel vesayete "daha adil bir dünya" ve "dünya beşten büyüktür" ilkesiyle karşı çıktıklarını aktardı.

Çelik, "Türkiye, bütün ulusal, uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır. Cumhuriyet'imiz yaş alıyor ama asla yaşlanmıyor. İnşallah bu inançla, bu kararlılıkla yüzüncü yılımızı da kucaklamaya, yüzüncü yılımızla buluşmaya hazırlanıyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünü sürekli olarak önümüzde bir zor zamanlarda mücadelesi verilmiş azim, kararlılık, inanç meşalesi olarak tutup 'Türkiye Yüzyılı'yla işaret edilen yeni ufuklara doğru yürüyoruz." dedi.

"Genç'in cenaze törenine AK Parti olarak heyetlerimizle birlikte katılacağız"

"Acı bir kaybımız var. Mevlüde Genç hayatını kaybetti." diyen Çelik, 29 yıl önce Almanya Solingen'de Genç'in 2 kızı, 2 torunu ve 1 yeğeninin faşist ırkçı katillerin saldırısına uğradığını, o günden beri bir sembol olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Mevlüde Genç, 'barış içinde yaşayalım, kimseyi kışkırtmayalım diye acımı kalbime gömüyorum' dedi ve kendisi barışın, uzlaşının sesi olarak bir sembol oldu. Hayatını, son nefesini verinceye kadar bu şekilde geçirdi. Hem Almanya'daki törene hem de Türkiye'deki cenaze törenine AK Parti olarak heyetlerimizle birlikte katılacağız. Kendisine karşı AK Parti olarak son vazifemizi yapmak için de arkadaşlarımız orada bulunacaklar." ifadesini kullandı.

"Türk ve İslam düşmanlığına karşı güçlü bir tavır almaları gerekiyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Mevlüde Genç için yayımladığı mesajının son derece değerli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şansölye, Türkçe 'Başınız sağ olsun.' diyerek Mevlüde Hanım'ı son yolculuğuna uğurlanmasında onu selamladı. Tabii Mevlüde Hanım'ın son yolculuğuna uğurlanmasında onu selamlamak kadar bu acıya yol açan faşist katilleri ve arkasındaki ekosistemin, siyasi tutumların, siyasi söylemlerin, ayrımcılıkların, İslam düşmanlığından tutun da Türk düşmanlığına kadar bütün bu nefret suçlarının da yargılanması gerekir. Bugün Almanya'daki siyasetçilerin sadece Mevlüde Genç'e rahmet dilemesi, onun ne kadar soylu bir davranış içerisinde olduğunu ifade etmesi tabii ki değerli ama yeterli değil. Eksik kalan bir taraf var. O da bu Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığına karşı bu faşist katillerin içinde yaşadığı ve insanları öldürme saikiyle hareket ettiği ekosisteme karşı da güçlü bir tavır almaları gerekiyor. Dolayısıyla bunu daha çok duymak istiyoruz. Aksi takdirde faşist katillerin Türklere, Müslümanlara dönük bu eylemler sadece basit kınamalarla geçiştirilen sıradan vakalar olarak ele alınır ki bu son derece yanlış olur."

"Onları kendi travmalarıyla baş başa bırakmak gerekiyor"

Togg ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çelik, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken Türkiye'nin ideali olan projelerden birisinin daha hayata geçmesi herkes için sevindirici bir şey oldu. Tabii sevinemeyenler var. Bugün de baktım, çok çirkin bir şekilde eleştiriyorlar. Bunlar, milletin sevinciyle sevinemeyen, milletin derdiyle dertlenemeyen, milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Bu travmanın da herhangi bir tedavisi yok. Yeryüzünde şimdiye kadar bulunamamış. Dolayısıyla onları kendi travmalarıyla baş başa bırakmak gerekiyor."

Kaynak: AA
#Ömer Çelik #ak parti
Yorumlar (0)
banner35
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Başakşehir 11 21
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Giresunspor 11 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4
banner23