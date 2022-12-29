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"Türkiye, kendi üretebilen, rekabet edebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi"

Van'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, rekabet edebilen, kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Gündem 29.12.2022, 16:45
"Türkiye, kendi üretebilen, rekabet edebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi"

Bakan Soylu, Van'da emniyet ve jandarma ekipleri için tahsis edilen 136 aracın teslim törenine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Soylu, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Birçok ilde araç teslim törenleri düzenlediklerini ifade eden Soylu, "Kimi zaman Polis Vakfımızın marifeti, kimi zaman hayırseverlerimizin marifetiyle, kimi zaman da farklı hayırseverlerle ortaya koyduğumuz ortak adımlarla birlikte hem teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de milli bütçeden gelenlerle birlikte gerek polis teşkilatımızın gerek jandarma teşkilatımızın bu tip ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

Son 12 yılda Van'daki gibi birçok alım yaptıklarını anlatan Soylu, İzmir'den Mersin'e, Adana'dan Van'a, polis ve jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini aktardı.

136 aracın emniyet ve jandarmanın kullanımında olacağını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Atak helikopterlerimiz var. İnsansız hava araçlarımız var. En son yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla skorsky Türkiye'de üretiliyordu. İlk üretilen skorskyi de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz Gökbey helikopterine de kavuşacak. Bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, rekabet edebilen, kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Hep birlikte devam edeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı"nın ülkeye, millete ve etraftaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan verdiğini vurgulayan Soylu, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı, kararıyla birlikte milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir ülkeyi hep birlikte kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın okuduğu duanın ardından, araçların anahtarları polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #Van
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