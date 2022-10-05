Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Gündem 05.10.2022, 18:49
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.
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