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"Türkiye hiç düşünmeden Macaristan'a ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri gönderdi"

Türkiye'ye gelen ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak bir basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye ile geliştirilen iyi ilişkilere değinerek salgının ortaya çıktığı dönemde Türkiye'nin hiç düşünmeden Macaristan'a ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri gönderdiğini söyledi.

Gündem 11.11.2021, 22:00
"Türkiye hiç düşünmeden Macaristan'a ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri gönderdi"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macaristan'ın çok köklü bir devlet olduğunu kaydeden Orban, Rusya, Almanya ve Türkiye ile dostluk ve stratejik ilişkiler içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerine en üst seviyede dinamiklik kazandırmaya çalıştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'te Budapeşte'yi ziyaretinden sonra da ikili ilişkilerin son derece dinamikleştiğini söyledi.

İkili ticaret hacmi 4 milyar dolara yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de iki ülkenin ticaret hacminin gerilemediğini ifade eden Orban, "(Türkiye-Macaristan ikili ticaret hacmi) Önemli miktarda belki de yüzde 30'dan daha da fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanının 2013'te kazandırdığı ivmeyle bu sürmektedir." dedi.

Orban, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserleri Macaristan'dan Türkiye'ye iade ettiklerini aktararak, "(Eserler) Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabii maalesef bizim değiller. Macarlar için kendisine ait olmayan şeyi eninde sonunda sahibine iade etmek gerekir. Biz bunu yaptık." diye konuştu.

Bugün sağlık, ekonomi, göç ve enerji olmak üzere 4 krizin kendilerini etkilediğini belirten Orban, iki ülkenin bu konularda da iş birliği yaptığını kaydetti.

Orban, salgının ortaya çıktığı dönemde Türkiye'nin hiç düşünmeden Macaristan'a ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri gönderdiğine dikkati çekti.

Salgın nedeniyle oluşan ekonomik krizin yatırımlarla üstesinden gelinebileceğini ve ekonomiyi canlandırmak gerektiğini vurgulayan Orban, 70 milyar forintlik Türk yatırımıyla Kapoşvar yakınında bir fabrika kurulmasının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Orban, Macaristan'ın göç konusunda Akdeniz, Batı Balkanlar ve Belarus tarafından baskı altında olduğunu ifade ederek, "Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Öylesine müttefikler ki Avrupa etrafındaki korunma çemberini olabildiğince geliştirsinler. Korunma çemberi oluşturulmazsa Avrupa dağılacaktır ve zor durumda kalacaktır." dedi.

Türkiye'nin de düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya akını hususunda Macaristan için savunma çemberi oluşturduğunu kaydeden Orban, "Göç konusunda Türk dostlarımıza olabildiğince yardımcı olmalıyız. Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir. Bunu parça parça değil, doğrudan mali olarak destekleyelim." ifadelerini kullandı.

Orban, AB'nin Suriye'nin istikrarına da katkı sunması gerektiğini belirterek, bunun AB'nin menfaatine olduğunu dile getirdi.

Enerji alanında Macaristan ve Türkiye'nin iş birliği yaptığını belirten Orban, Türk Akımından gelen doğal gaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Orban, Macaristan'ın Türk öğrencilere verdiği bursu artırdıklarını aktararak, bunun belli bir miktarını nükleer enerji eğitimine ayırmak istediklerini söyledi.

"Her ikimiz için de anlaşılır sebeplerle Bosna'nın istikrarı ve barışı önemli"

Askeri iş birliği konusunda yeni perspektiflerle Afrika'daki ortak adımlardan ekonomik iş birliği ve Bosna Hersek konusunda da görüştüklerini aktaran Orban, "Her ikimiz için de anlaşılır sebeplerle Bosna'nın istikrarı ve barışı önemli." dedi.

Orban, Balkanlar'da istikrarın oradaki insanlarla konuşarak sağlanabileceğini belirterek, Bosna Hersek'in istikrarı için Macaristan ve Türkiye'nin görüşmeye devam edeceğini vurguladı.

Macaristan'daki enerji fiyatlarının artmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Orban, kabine toplantısında enflasyon ve enflasyonu artıran durumları değerlendirdiklerini söyledi.

Orban, bu konuya 3 kez müdahale etmek durumunda kaldıklarını ifade ederek, "Yakıt fiyatları o kadar arttı ki enflasyonu yükseltiyordu. Bunun için müdahale etmemiz gerekti." diye konuştu.

Bu durumun büyük enerji firmaları için yük oluşturduğunu ve karlarını azalttığını kaydeden Orban, Macar halkının güvenliği için bu müdahalenin yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
#Viktor Orban #Recep tayyip erdoğan #ortak basın toplantısı
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