Türkiye hastanın üzerine yürüyen doktor Didar Balcı’yı konuşuyor

Yanında çocuğu olan bir hastanın üzerine bağıra çağıra yürüdü. Balcı'nın hastaya karşı avazı çıktığı kadar bağırmakla yetinmeyip, bir yandan tehditler savurup diğer taraftan aşağılayıcı ifadeler kullandığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine Didar Balcı'ya tepki yağdı. İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Olay, geçen gün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde yaşandı. Rahatsızlığı olan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru Didem Balcı'ya göstermek istedi.

Bu esnada odasından çıkan Didem Balcı ile hasta çocuğun adı öğrenilemeyen annesi arasında tansiyon yükseldi. Hasta annesinin Balcı'ya "nereye gidiyorsunuz?" demesiyle doktor hastaneyi ayağa kaldırdı.

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