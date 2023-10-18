Türkiye genelinde insanlar gece yarısı sokağa döküldü

İsrail'in Gazze'deki son vahşeti Türkiye'yi sokağa döktü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde insanlar gece yarısı sokaklara dökülerek İsrail'i protesto etti. İşte Türkiye genelinde İsrail protestoları:

İSTANBUL'DA İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.

KAYSERİ'DE İNSANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kayseri'de toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavi ve okunan duanın ardından dağıldı.

TRABZON'DA KONSER YARIDA KESİLDİ

rabzon'da düzenlenen "Turan" grubunun konseri, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı nedeniyle yarıda kesildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Kazakistan müzik grubu Turan'ın konser düzenlediği belirtildi.

Konser sırasında İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, konserin durdurulmasını talep ettiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, katil ve terör çetesi olarak nitelendirdiği İsrail'in birkaç gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de Müslümanları hedef alarak kadın, yaşlı ve çocuk demeden katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Genç, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler ve emperyalizmin başı Amerika bu katliama sessiz kaldıkları yetmiyormuş gibi sivil ölümlerini ve insanlık suçlarını örtbas etmeye gayret ediyor. Daha bu akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin vurulduğunu ve 600'ü aşkın sivilin şehit edildiğini bu esnada haber aldık ve etkinliğimizi yarıda kestik. Zafere giden yolda en temizinden mücadele eden kahraman Filistinlilerle başa çıkamayan terör çetelerinin hıncını hastalardan ve masum sivillerden çıkartması asla kabul edilemez. Bu saldırı işgalci siyonistlerin 'ey dünya siz susuyorsunuz, biz bu sessizliğinizle daha çok kan dökeceğiz' demesi anlamına gelmektedir."

"Eminiz ki Allah Filistin'e şanlı bir zafer nasip edecektir." ifadelerini kullanan Genç, "İnsanlık suçlarına alenen bulaşmış, Nazi benzeri bu teröristlerin alacağı cevap elbet çok sert olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konya, Edirnde ve birçok şehirde gösteriler devam ediyor...

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