Türkiye genelinde Filistin'e destek gösterileri

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı harekattan sonra patlak veren savaş sonrasında İslam dünyasından Filistin halkıyla dayanışma gösterileri başladı.

Türkiye, İran, Yemen ve birçok Avrupa ülkesinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.

Türkiye'de İstanbul, Mersin ve Adana'da onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenledi.

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişi İsrail aleyhine sloganlar atarken Filistin halkına destek verdi.

İSTANBUL'DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Fatih Camisi'nin bahçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfının (MGV) çağrısıyla toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Alanı dolduran kalabalık, namazın ardından ellerindeki "Kudüs ezansız kalmayacak", "Siyonistler yenilecek, direniş kazanacak" ve "Nakba bitecek, Filistin halkı toprağına geri dönecek" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Katılımcılara hitap eden AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medyadaki "Filistin'in sivilleri hedef aldığına" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İsrail'in sivil halkı öldürdüğünü tüm dünyanın bildiğini kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

"İsrail'in 'girilemez' dediği kalelerini kardeşlerimiz başlarına yıktılar. Zafer kokusu geliyor. Sadece zalim İsrail ile sınırlı kalmayacak Allah'ın izniyle. Destanların para ve silahla, süper güçlerle yazılmadığını, imanla, ihlasla, gayretle, şehadetle yazıldığını gördük. Sosyal medyada Filistinli kardeşlerimizin cihadına gölge düşürmek için, orada sivil insanları katlediyormuş gibi gösteriyorlar. Siz İsrail ile karıştırıyorsunuz. Biz Müslümanlar öyle bir inanca sahibiz ki savaş hukukumuz bile siyonistlerin barış hukukundan daha merhametlidir. Mazlum olan hiç kimseye el uzatmayız."

Turhan, mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Mehmetçiğin Gazze'ye, Filistin'e gönderilmesini talep ediyoruz. Gazamız, mücadelemiz mübarek olsun." dedi.

Yürüyüşe katılanlar, diğer konuşmalar ve yapılan duaların ardından dağıldı.

DİYARBAKIR'DAN FİLİSTİN HALKINA DESTEK

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Sur ilçesindeki Ulu Cami'de sabah namazında bir araya geldi.

Namazın ardından cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Diyarbakırlılar olarak ilk günden beri İsrail'e karşı direnişini sürdüren Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

"Dün başlayan 'Aksa Tufanı' harekatını selamlıyor, kardeşlerimizin muzaffer olması için Rabb'imizden yardım diliyoruz" diyen Tekdemir, 100 yıla yakın bir süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail'in de yaptıklarının karşılığını acı bir şekilde tecrübe ettiğini ifade etti.

Yıllardır İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulümleri telin için toplandıklarını vurgulayan Tekdemir, şöyle konuştu:

"Fakat bugün başka... Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimiz ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Açlık, yokluk ve yoksunlukla mücadeleye mahkum edilen Filistinli kardeşlerimizin direnişi haklı, meşru ve insanidir."

Katılımcılar, Filistin lehine attıkları sloganların ardından dağıldı.

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da Filistin Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi yine aynı şekilde Filistin halkıyla dayanışmasını gösterdi.