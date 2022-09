"Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak"

Fuat Oktay, Sivas ziyareti kapsamında AK Parti Sivas Teşkilatı ile bir araya geldi. Bir kafe-restoranda gerçekleşen buluşmaya AK Parti Sivas İl Yönetimi, Kadın Kolları Yönetimi, Merkez İlçe Yönetimi, İlçe Ana Kademe Kadın Kolları, Gençlik Kolları başkanları, AK Parti İlçe Belediye başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Sivas'a en kalbi selamlarını ve sevgilerini ilettiğini belirten Oktay, Erdoğan'ın liderliğinde bu yola çıkarken, Türk milletinin derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine çözüm bulmayı gaye edindiklerini söyledi.

Oktay, 20 yılın her bir saatini, her bir dakikasını, her bir anını millete hizmet aşkıyla geçirdiklerinin altını çizerek, "İl il, şehir şehir bir taraftan eksikleri gideriyor, diğer taraftan da önümüzdeki çeyrek asra, damga vuracak projeleri devreye alıyoruz. Aşık Veysel'in ifadeleriyle, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece." diye konuştu.

Sivas'ta yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alıp istişarelerde bulunduklarını aktaran Oktay, Sivas için çalışmanın tarihin emanetine ve kadim değerlere sahip çıkmak demek olduğunu ve buna inandıklarını ifade etti.

Oktay, hem merkezi yönetim hem de belediyelerde Sivas'a en yakışan kamu hizmetini sunmanın mücadelesini verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ulaştırmadan sanayiye, tarımdan sağlığa her alanda nice yatırımlar devam ediyor. Bunu en iyi AK davayı Sivas’ta omuzlayan siz değerli kardeşlerim bilir. Sivas'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz yine milletvekillerimiz Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin gibi millete hizmette marka olmuş isimler, hiç durmadan çalışıyor. Geçtiğimiz 20 yılda Sivas'a 1,7 milyar lira eğitim, 1,4 milyar lira sağlık, 39 milyar lira ulaştırma ve altyapı yatırımı, 2,55 milyar lira tarım desteği, 4,9 milyar lira enerji yatırımı ve 2,2 milyar lira toplu konut ve sosyal donatı yatırımı gibi her alanda projelerle toplam 61,5 milyar lira yatırım yaptık. Hep söylediğimiz gibi aşgınan çalışan yorulur mu? Sevdası millet olan yorgunluk nedir bilir mi? Vatan için çarpan yürekler, bahane kabul eder mi? Hizmet ateşiyle yananlara durmak, duraksamak yakışır mı? Yakışmaz. Biz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir an durmadan 81 ilimiz için milletimiz için çalışıyoruz. AK Parti'nin birer neferi olarak gururla anlatacağınız başarı hikayelerimiz var. Milletimizin onurunun çiğnenmesine asla müsamaha göstermedik. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Ulusal ve uluslararası her zeminde ülkemizin başını dik tuttuk. İç politikada ve dış politikada ezberleri bozduk, milli adımlar attık. İşte daha bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı Şanghay 5’lisi Zirvesi’ne uğurladık, oradan BM Genel Kurulu için New York’a geçecekler. Yoğun bir diplomasi turu. Hem doğu hem batı ile 360 derece lider diplomasisi yürütebilen, sorunları göz hizasında çözebilen başka bir lider var mı? Başka neler yaptık; vesayeti yok ettik, demokrasimizi güçlendirdik."

e-Devlet hizmetleri başta olmak üzere, kamusal hizmetlerin kalitesini sürekli artırdıklarını ve en kaliteli kamu hizmetini millete en hızlı şekilde sunmakla kalmayıp vatandaşların, tüm illerin bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını sağladıklarını belirten Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma, ihracat, enerji ve turizm gibi pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını ifade etti.

Oktay, "Onlar boş gündemlerle uğraşadursun biz 250 bin konutluk, 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'ni başlatmış durumdayız. İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediğimiz sosyal konut projesinde Sivas'a 2 bin 56 konut inşa edilecektir. Hayırlı olsun." dedi.

"Muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin kavgasını veriyor"

Ekonomi başta olmak üzere, aksaklıkları çözmek için uğraşırken muhalefetin her işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın kavgasını verdiğini anlatan Oktay, muhalefetin PKK ile FETÖ'nün arka bahçesinde kurdukları masada topluma fitne servis ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbirinin Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi diye bir derdi yok. İplerini tutan abilerini hoşnut etmenin derdindeler. Türkiye Uzay Ajansı kurarız, 'şimdi uzayın zamanı mı' derler. Karadeniz'de doğal gaz buluruz, inanmazlar. Savaş ortamında bir tahıl koridoru açıp tüm dünyanın gıda sorununu çözeriz, görmezden gelirler. Terörü kaynağında kuruturuz, tutup YPG'yi savunurlar. İsveç'le Finlandiya'yı masaya oturtup PKK/YPG ve FETÖ’ye karşı mücadele anlaşması imzalatırız, 'elinize ne geçti' diye sorarlar. Daha Sakarya Muharebesi'nin nerede gerçekleştiğini bilmeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Yine bu cehalet cenahının belediye başkanı, tarihten bihaber şekilde Yunanistan'ı ağzına alamadan ecdadımıza saldırıyor. Hani siz Mustafa Kemal’in askerleriydiniz? Cumhuriyetin kurucu ideolojisini temsil ediyordunuz hani? Milli mücadele ruhunu yaşatan da temsil eden de biziz. Öyle mi Sivas? 100 yıl önce burada toplanan o gözü kara ruh, o istiklale yürüyen yürekler bizlerde çarpmıyor mu?"

Oktay, 100 yıl önce Sivas'ta Türk milletinin "milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" diye haykırdığını ve yedi düvele meydan okuduğunu hatırlatarak, "100 yıl önce Sivas'ta ne dediysek 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Bayrağımıza, bağımsızlığımıza, vatanımıza uzanan elleri kırarız. Bu duruşumuz bölgemizin istikrarı ve dostlarımız için de geçerlidir." şeklinde konuştu.

"Ermenistan tahriklerine ve kışkırtmalarına bir an önce son vermelidir"

Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermeni terörüne maruz kaldığında Ankara'da, Sivas'ta rahat uyunamayacağına işaret eden Oktay, Karabağ zaferinden sonra sınırların netleştirilmesi konusunda Azerbaycan'ın yanında olduklarını bir kez daha yineledi.

"Ermenistan tahriklere ve kışkırtmalara bir an önce son vermelidir." diyen Oktay, bu konuda Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve Azerbaycan için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak"

Yunanistan'ın, her gün Türkiye'nin hava sahasını, mavi vatan sathını suistimal etmeye çalıştığına dikkati çeken Oktay, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdığını ve Ege'de geri itme yaparak, her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep olduğunu söyledi.

Oktay, bu şekilde pervasızca hareket eden bir Yunanistan'a "aklını başına al, İzmir’i unutma" denilince Türkiye'nin, tansiyonu yükselten taraf olarak gösterilmek istendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'Adaları silahlandırmayı bırak yoksa bir gece ansızın ....' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de 'gece gelme gündüz gel' diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunanın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabii anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden 'İzmir'i unutma' diyoruz, 'Kıbrıs'ı unutma' diyoruz. 'Ecdadımızın heybeti marufı cihandır, fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır.' Okyanus ötesinden sufle verenlerin barış getirdiği yerleri görüyoruz. Irak'ın halini, Suriye'yi, Ukrayna'yı görüyoruz. Türkiye, 20 yıldır barış, istikrar ve güvenlik için çalıştıkça, birileri de çatışma ve savaş için gayret gösterdi. Bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi talep ettiler. Ama bu millet, tavrını karşısındakinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir."

Türkiye'nin hakkını hukukunu çıkar hesaplarına kurban etmeyecek kadar güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yedi düvele karşı dimdik durduklarını ve bugün de kararlı duruşlarının sürdüğünü ifade etti.

Oktay, bu iradenin devam etmesi, kazanımların kesintiye uğramaması için Sivas teşkilatının çok yoğun çalışması gerektiğini dile getirerek, "Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bir an durmadan her bir Sivaslıya ulaşması lazım. Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Eskisiyle yenisiyle tüm teşkilat olarak bir ve beraberiz." şeklinde konuştu.

Başarılarını önce Allah'ın inayetine, sonra Türkiye'yi yükseltme davasına olan bağlılıklarına ve bu yolda yaptıkları özveri ve dayanışmaya borçlu olduklarını dile getiren Oktay, bunları unutmadan Cumhuriyetin 100. yılında Sivas'a yeni zaferler hediye etmek için hep beraber çalışma çağrısında bulundu.

Oktay, "Sizler, Abdulvahabi Gazi'den Ahmet Turhan Gazi'ye, Kadı Burhaneddin'den Sultan Keykavus'a, Şems-i Sivasi'den Akşemseddin'e, Pir Sultan’dan Aşık Veysel'e, kadar bu toprakların tüm hazinelerinin torunlarısınız. Türkiye'nin ilk yerli uçaklarını üreten, ülkemizi demir yolu ağıyla donatan Nuri Demirağ'sınız. Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'sunuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gecesini gündüzüne katarak, ülkesi için ne kadar yoğun çalıştığına yakından şahit olduklarını belirten Oktay, "Uyumayan bir liderimiz varken biz durabilir miyiz? Hal böyleyken yiğidolar yerinde sayabilir mi? Asla. Birlik ve beraberlik içinde sunduğunuz her katma değere destek vereceğimizin, yanınızda olacağımızın sözünü ben buradan bir kez daha sizlere veriyorum. Bu duygularla hepinize yol arkadaşlığınız için şehrimiz ve AK davaya verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Sivas teşkilatımızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Coşkunuz ve misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.