"Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini geçici olarak kapatmasına ilişkin, "Türkiye bu tür hamlelerle, bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Şentop, Tokat'taki temasları kapsamında Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, bazı konsolosluk birimlerinin kapatılmasıyla ilgili soru üzerine, "Bunların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Ortada mantıksız bir durum olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bir kere açıklama yapıyorlar. Kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu, gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa, ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar? Diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye'nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek, güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya, daha sonra da işte işleri, faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye'de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul'da uyandırmaya çalışıyorlar. Artık bu numaraları, bu tür hamleleri, planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenilirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle, bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşlarını değil herkesi ikaz etmeliler ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye'de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz, ellerinde ciddi bir şey yok, olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunu Türkiye'ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Ayıp ediyorlar. Bu şekilde bir itibarlı bir devlet işi değil bu."

Seçim yaklaştıkça Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haberler yapıldığıyla ilgili soru üzerine ise Şentop, "Türkiye yirmi yıldan beri, Türkiye'nin en büyük kazanımı bu, artık dışarıdan kumandayla, operasyonlarla siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. " diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"O gece hatırlayacaksınız, tablo onlara göre netleşene kadar bir açıklama yapmadılar. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' açıklaması Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yöneticisinin ağzından yapılmış bir açıklamaydı. Ne tarafı? Anayasal düzen var bir tarafta, halkın oylarıyla seçilmiş anayasal bir yönetim var, bir de ona karşı harekete geçen bir eşkıya örgütü, çetesi var. Böyle iki taraf varmış gibi nasıl bir açıklama yapabiliyorsunuz? Şimdi beklentileri oydu ve son hamleleri oydu. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devlete, anayasal düzene sahip çıkmasıyla beraber bu operasyon önlenmiştir. yapanlar da alaşağı edilmişlerdir. Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir artık. Milletimizdir bu konuda karar verici olan. İşte seçime de gidilecek. Milletimiz ne derse o olur Türkiye'de. Ama milletimiz de bu tür hain niyetlerin planların, operasyonların, iş birliklerinin farkındadır."

Şentop, daha sonra Tokat'ta Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (YUBEV) açılış törenine katıldı.

Vakıf bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Şentop, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başarılarla dolu vakıflar genel müdürlüğü döneminin ardından kendisinden beklendiği gibi bir vakıf kurduğunu söyledi.

Vakıfların, iyiliğin devam etmesini sağlayan önemli kurumlardan olduğunu belirten Şentop, "Vakıflar, aslında bizim iyilik medeniyetimizin kurumsallaşmış bir unsurudur. Dünyanın hiçbir yerinde sayısal olarak bu kadar çok vakıf ve muhteva olarak bu kadar çok ve akla gelmeyecek konularda vakıflar kurulmuş olması, iyiliğin devamı, kurumsallaşması bakımından çok önemli ve müstesna bir durumdur." dedi.

Şentop, geçmişte göç yolunda hastalanan, yorgun düşen leyleklerin tedavi edilmesi, kuşların bakımı, çocukların güzel havalarda tabiatta gezdirilmesi gibi amaçlara hizmet eden vakıfların kurulduğuna işaret etti.

Sadakanın önemine değinen Şentop, "Sadaka-i cariyeyi yaşlılar bilir. Sadaka-i cariye daimi olan, akan, sürekli olan sadaka anlamına geliyor. İşte bu sadaka-i cariyeyi yapanların amel defteri kapanmıyor. Öldükten sonra da defterleri açık ve o deftere hayır hasenatları yazılıyor. İşte vakıflar bu sadaka-i cariyenin kurumsallaşmış hali. Çok büyüğünden çok küçüğüne kadar ve Osmanlı coğrafyasının her yerinde bu izleri görebilmek mümkün. Tabii bizim anlayışımızda, dünya görüşümüzde ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak bir ikram, bir lütuf değildir. İhtiyacı olanların o ihtiyacı karşılayabilecek güçte, imkanda olanlar üzerinde onların malları üzerinde bir hakkıdır." diye konuştu.

Zariyat Suresi 19. ayete işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Onların mallarında ihtiyacı olduğu için talep edenlerle çeşitli sebeplerle mahrumiyet, ihtiyaç içinde olanlar için bir hak vardır' diyor. Dolayısıyla bazen görüyoruz. Bazı insanlar veya kurumsal olarak, sanki bir lütufta, bir ikramda bulunuyormuş gibi yaklaşımları var. Bu bizim anlayışımızda doğru değildir. Aslında Cenab-ı Hakk öyle bir taksimat yapmış ki birilerine birileri eliyle bir ihtiyacını karşılayacak imkanları sunmuş ve bunu bir hak olarak Kur'an-ı Kerim'de de tayin etmiş. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde Peygamber Efendimizin sadaka-i cariye anlayışı içerisinde hayır, hasenat yapmak ve bu iyilik medeniyetini kurumsallaştırmak, sürekli hale getirmek için vakıflar çok önemli bir merkez. Tarih boyunca, yüzyıllarca bu vakıfların bıraktığı izleri, eserleri yeniden ihya etmek, yaşatmak ve hakikaten vakfın amacı ebediyyen, kıyamete kadar devamlılıktır, bunu sağlamak için gayret gösteren Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum."

Deveciler Hanı'nda, Tokat Belediye Hizmetlerinin Toplu Açılış Töreni'ne de katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nde 19'uncu yüzyılın önceki yüzyıllara göre çok daha fazla olayın yaşandığı, çok daha etkili bir yüzyıl olduğunu söyledi.

İnsan hayatı için de hayata yön veren, istikameti değiştiren olayların yaşandığı dönemlerin insana çok daha uzun geldiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"İşte öyle dönemlerden geçiyoruz. Tabii bunun anlamını, kıymetini, değerini belli bir zaman geçtikten sonra ancak idrak edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Iİşte böyle bir dönemde bizler Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. Nasıl? İşte tarihine, kaderine ve karakterine sahip çıkarak bunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kaderiyle, milletimizin kaderiyle ve dolayısıyla tarihi ve karakteriyle bütünleşik ve milletimizin yıldızının parladığı dönemlerde onu daha ileriye taşıyacak bir anlayışla örtüşecektir. Ben önümüzdeki dönemlerin işte bu şekilde uzun yıllar, haftalar, günler olduğunu düşünüyorum. Milletimizin feraseti, milletimizin Türkiye'nin geleceğine ve mukadderatına el koyması, ortaya çıkan kararlılık bizi daha iyi günlere, yeniden büyük Türkiye'yi tesis edeceğimiz ve gerçekten yeni ve adil bir dünyayı kurabileceğimiz zamanlara taşıyacak. Böylece sadece Türkiye'yi büyüterek değil, aynı zamanda dünyada da Türkiye yüz yılı, yani Türkiye'nin karakterinin hakim olacağı, baskın olacağı, müessir olacağı bir yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz."

Açılış törenine, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Mehmet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şentop, Tokat'taki temasları kapsamında Belediyeyi de ziyaret etti