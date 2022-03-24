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Türkiye'den Ukraynalı akademisyenlere çağrı

Türkiye, Ukraynalı bilim insanlarına kucak açtı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan akademisyenleri davet eden YÖK, “Çalışmalarınıza bizim üniversitelerimizde devam edin” çağrısı yaptı. Birçok üniversiteye başvuru yapan öğretim elemanlarının özellikle nükleer fizik ve savunma teknolojisinde katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Gündem 24.03.2022, 07:37
Türkiye'den Ukraynalı akademisyenlere çağrı

Ukraynalı akademisyenlere, Türkiye kucak açtı. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda akademisyenleri Türkiye’ye davet eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Çalışmalarınıza Türkiye’deki araştırma üniversitelerinde devam edin” çağrısı yaptı. Birçok üniversiteye başvuru yapan Ukraynalı akademisyenlerin özellikle nükleer fizik ve savunma sanayii konusunda Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

YÖK’TEN HIZLI KARAR

Ukrayna’da yaklaşık bir aydır devam eden savaş, ülkedeki eğitimi de vurdu. Eğitime ara veren üniversitelerin bazıları kullanılamaz hale gelirken akademisyenler de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu akademisyenler için hızlı bir karara imza attı. Çalışmaları yarım kalan akademisyenleri Türkiye’ye davet eden kurul, 20 araştırma üniversitesine de yazı gönderdi.

ÜNİVERSİTELERDE HAZIRLIK

Yükseköğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nca gönderilen yazıda, Ukrayna uyruklu akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmeleri için Türkiye’de “yabancı uyruklu öğretim elemanı statüsü” verileceği belirtildi. Buna göre, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gazi, Hacettepe gibi üniversitelerin yer aldığı 20 araştırma üniversitesinde Ukraynalı akademisyenler için sözleşmeli kadro açılacak.

ELÇİLİĞE DE BİLDİRİLDİ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Türkiye’ye gelmek isteyen Ukrayna vatandaşı akademisyenler özgeçmişleriyle birlikte e-posta üzerinden YÖK’e başvurabilecek. Ayrıca akademisyenler, çalışmak istedikleri üniversiteye de doğrudan başvuru yapabilecek. YÖK’ün çalışması, akademisyenlere ulaştırılması için Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne de gönderildi.

HEMEN BAŞVURDULAR

Duyurunun ardından Ukraynalı akademisyen, Türkiye’deki üniversitelere başvuru yapmaya başladı. Bu başvurular üniversite yönetimlerince değerlendirmeye alınacak. Ardından YÖK’e sunulacak. YÖK, Suriye’den gelen hocaların yüksek öğretime dahil edilmesi sürecinde olduğu gibi akademisyenleri bazı sınavlara tabi tutarak nihai kararını verecek. YÖK’ün onayladığı akademisyenler, yabancı öğretim üyeleri için açılan “sözleşmeli eleman” kadrosunda eğitime başlayacak. Sözleşmeler birer yıl yenilenerek devam edecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DUYURDU

İstanbul Üniversitesi de, Ukraynalı akademisyenlere yönelik bir duyuru yaptı. Üniversite rektörlüğünden yapılan duyuruda, “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar nedeniyle, kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan, üniversitemiz vizyonuna uygun olarak 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca Sağlık, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner ve eğitim alanında sözleşmeli-maaşlı olarak üniversitemizde çalışmak isteyen İngilizce bilen Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, uluslararası ilişkiler birimimizin e-posta adresine başvurmalarını bekliyoruz” denildi.

Büyük katkı verecekler

Temel bilimler, tıp, nükleer fizik ve mühendislik alanında başarıları bulunan Ukraynalı akademisyenlerin Türk üniversitelerine önemli katkılar yapabileceği belirtiliyor. Özellikle makine mühendisliği alanında önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ukraynalı akademisyenlerin savunma sanayiine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanıyor.

Yatay geçiş için 3 bin 600 başvuru

Ukrayna’da eğitim gören Türk asıllı üniversite öğrenciler için de çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin Türkiye’yi yatay geçiş yapabilmeleri için YÖK’ün internet sitesinde açılan sayfalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600 öğrencinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Form dolduran öğrenciler tek tek değerlendirmeye tabi tutuluyor. Öğrencilerin Ukrayna’daki okulları ile temasa geçilerek teyit alınıyor. Savaş dolayısıyla muhatap bulmakta zorlanıldığı için sürecin yavaş işlediğini öğrenildi.

#Ukrayna
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