Türkiye'den Rusya'ya "diyalog" çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

Rusya’nın 8 yıl önce işgal ettiği Kırım’ın ilhakını asla tanımadıklarını belirten Sinirlioğlu, “Bugün, Ukrayna topraklarının bu defa başka bir kısmına karşı yeni bir saldırganlık eylemiyle karşı karşıyayız. Bu, kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini, bunun yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

"Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak bizim yükümlülüğümüzdür"

Ukrayna konusunda küresel toplumun, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, şöyle devam etti:

"Hata yapmayalım, hepimizin uluslararası hukuka dayalı kurallara ihtiyacı var. Yasallığı savunmak, üye devletler olarak bizim görevimizdir. Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak bizim yükümlülüğümüzdür. BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olmalıyız. Kendimizi savaşın belasından kurtarmanın tek yolu bu."

"Rusya'yı diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz"

Sinirlioğlu, bölgede yeni bir savaş istemediklerini vurgulayarak, “Rusya'yı kararını geri almaya ve Minsk anlaşmaları temelinde diplomasiye ve diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz. Bizi uçurumdan uzaklaştıracak tek yol bu” diye konuştu.

Taraflara, gecikmeden müzakere masası etrafında bir araya gelme çağrısı yapan Sinirlioğlu, komşu ülke olarak bu süreci kolaylaştırmak için teknik ve üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.