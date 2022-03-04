Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.
Gündem 04.03.2022, 16:52
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Yaralananlara acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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