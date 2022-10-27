Türkiye'den, İran'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın Şiraz kentinde bir türbeyi hedef alan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.
Gündem 27.10.2022, 12:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın Şiraz kentinde kutsal bir Şii türbesini hedef alan menfur ve hain terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu
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