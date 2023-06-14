Türkiye'den Berlusconi'nin cenaze törenine katılım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.

İtalya'nın eski Başbakanı ve mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia (FI) Partisi'nin Lideri Silvio Berlusconi tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

Cenaze töreninin yapılacağı Çarşamba gününe kadar ülkede bayraklar yarıya indirilecek. Berlusconi'nin cenazesi Milano Katedrali'nde Çarşamba günü yerel saatle 15.00'te devlet töreniyle yapılacak.

Berlusconi'nin naaşı, Arcore şehrindeki Villa San Martino'ya nakledilecek. Taziyeler ise yarından itibaren Mediaset'in Cologno Monzese'deki stüdyosunda kabul edilecek.