Türkiye'den Afganistan'a yardım eli
Afganistan'da meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya, Hamas-İsrail savaşına odaklanırken Afganistan depreminde yaşanan deprem faciası hakkettiği kadar gündemdeki yerini alamadı. Buna karşın Türkiye elinden gelen yardımı yapmaktan geri durmuyor.
Türkiye, Afganistan'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sarsıcı depremin ardından harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde, Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.
Türkiye'den yardım eli
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" denildi.
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