Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Philadelphia kentinde çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Gündem 06.01.2022, 08:24
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kentteki 3 katlı bir evde yerel saatle dün sabah çıkan yangında 13 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.
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