Türkiye'den ABD ve AB'ye misilleme
İsveç ve Danimarka'daki İslam düşmanlığından sonra vatandaşlarına "Türkiye'ye giderken dikkatli olun" şeklinde uyarı yapan ABD ve AB ülkelerine Ankara'dan misilleme geldi
Gündem 28.01.2023, 23:14
Önce İsveç'te ardından da Danimarka'da Müslümanları rencide eden, kutsal kitaplarına saldırı düzenleyen provokasyonlardan sonra Türkiye'yi hedef alan adımlar atan ABD ve AB ülkelerine misilleme geldi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.
ABD ve Avrupa ülkeleri, provokasyonlar sonrasında tepki gösteren Türkiye'ye karşı, "seyahat uyarısı"nda bulunmuştu.
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