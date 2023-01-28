Türkiye'den ABD ve AB'ye misilleme

Önce İsveç'te ardından da Danimarka'da Müslümanları rencide eden, kutsal kitaplarına saldırı düzenleyen provokasyonlardan sonra Türkiye'yi hedef alan adımlar atan ABD ve AB ülkelerine misilleme geldi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, provokasyonlar sonrasında tepki gösteren Türkiye'ye karşı, "seyahat uyarısı"nda bulunmuştu.

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