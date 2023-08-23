Türkiye'de yeni varyantı var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün alt varyantı Eris'in bazı ülkelerde tespit edilmesi sonrası bir açıklama yaptı. Ülkemizde yeni varyantın görülmediğini söyleyen Koca, "Hala Kovid görülüyor mu, evet. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

Kapanma döneminin söz konusu olmayacağını da belirten Bakan, "Griple ilgili süreç nasılsa aynı olmalı. Yaşlılarımız kalabalık ortamlardan, grip vatandaşlardan uzak kalmalı." ifadelerini kullandı.

"KIZAMIK VAKALARI 2-3 AY ÖNCESİNE GÖRE AZALDI"

Son dönemde artış gösteren kızamık vakalarına da değinen Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır. Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYI ALARMA GEÇİRDİ

Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün başlıca belirtileri yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.