"Türkiye Çocuk Araştırması, Nisan 2023 itibarıyla TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Grand Ankara Otel'de düzenlenen "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temalı 23. Çocuk Forumu açılışına katıldı.

Programın açılışında konuşan Yanık, bugün farklı coğrafyalardan gelen çocukları ve gençleri bir arada görmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Çocuklar ve gençler arasında kardeşlik duygularıyla kurulan dostlukların, ülkelerin ilişkilerini de yakınlaştıracağına ve dünya barışını güçlendireceğine yürekten inandığını vurgulayan Yanık, "Bizim bu anlamda bizim bir 23 Nisan tecrübemiz var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızdan, uzun yıllardır dünya çocuklarıyla beraber kutladığımız bir bayramımızdan edindiğimiz önemli bir tecrübe var." diye konuştu.

Yanık, Türkiye'nin Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan 193 ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, "çocuğun en yüksek yararı" ilkesini gerçekleştirmeye yönelik imzalanan bu sözleşmenin, çocuğun bütün haklarının korunması adına belli düzenlemeleri öngördüğünün altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukların refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaları sürekli güncellediklerini, onların büyüme sürecine uygun hizmetlerle gelişimlerine katkı sağladıklarını dile getiren Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl düzenlenen Çocuk Forumları'mızla ise çocuklarımızın sağlıklı yetişmelerinin yanında ülkemizin demokrasi kültürünün güçlenmesine yönelik adımlar atıyoruz. Her birimizin attığı adımlarla ülkemiz biraz daha ilerliyor, her birimizin kattığı enerjiyle dünyamız biraz daha güçleniyor.

Temel prensibimiz olan 'hiç kimseyi geride bırakmama' ilkesiyle çocuklarımıza daha çok alan açıyor, daha çok imkan sunuyoruz. Onların sosyal hayatlarına değer katacak her türlü hizmeti vermek üzere modeller geliştirmeye devam ediyoruz."

"Çocuk Hakları Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor"

"Türkiye Çocuk Araştırması" Projesi ile çocuklara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin sağlık, eğitim, güvenlik gibi göstergeleri bütüncül olarak değerlendirmek üzere bir veri setinin oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan araştırma sonucunda ulaşılan veriler Nisan 2023 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bakanlık olarak araştırma bulgularına yönelik ileri analiz çalışmalarımızı sürdürecek, çocuklarımıza daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz sorusuna yeni cevaplar aramaya devam edeceğiz."

Yanık, çocukların mutluluğu ve geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmaları için Çocuk Hakları Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

2023-2028 yıllarını kapsayacak "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi" ile çocuk haklarının etkin bir şekilde uygulanması adına, gerekli tüm işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanmasını hedeflediklerini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün çalışmalarımızla çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatın her alanında güvenle var olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Çocuk Hakları Komitelerimiz, bugün dünyanın birçok ülkesinden çocuğun bir araya geldiği Uluslararası Çocuk Forumu'nun öncüsü niteliğindedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan çocukların katılım hakkı konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor. Forumların ana temasını, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak çocuklarımız belirliyor."

"Çocuk politikalarında dünyaya örnek olan çalışmalara imza atıyoruz"

Çocukların bu yıl, "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasını seçtiğini dile getiren Yanık, dünyada yaşayan herkesi ilgilendiren ve sorumluluk almasını gerektiren bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çocukları tebrik etti.

Bakan Yanık, iklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini, etkileneceğini biliyoruz. Maalesef dünyanın bu konuda da acı tecrübeleri var. Dolayısıyla bugünden başlayarak iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik dezavantajlı grupların en az etkileneceği şekilde birtakım tedbirlerin alınması gerektiği, birtakım çalışmaların yapılması gerektiği hepimizin malumu. O yüzden bütün bu çalışmalar, gayretler bunun için." değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşme ve iklim değişikliğinin, yaşanılan yerlere ve farklı kültürel özelliklere rağmen herkesi benzer şekilde etkilediğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu durum bizi hem sorunların hem de çözümlerin merkezi haline getiriyor. Sadece yaşadığımız ülkenin değil, dünyanın sorunları karşısında da sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu noktada hepimize, özellikle de siz gençlere, büyük sorumluluklar düşüyor. Aslında çözüm de bizden hiç uzakta değil. Kural basit, doğa bizim yansımamız gibidir. Biz ona ne sunarsak o bize aynısını, iyi bir şey sunarsak daha fazlasını, kötü bir şey sunarsak da bir benzerini iade ediyor.

Aşık Veysel, Türkiye'nin ünlü ozanlarından, bilge kişiliklerinden birisi. Onun bir toprak şiiri vardır, toprağa 'Ben bir verdim o bana on verdi' diye hitap eder. Gerçekten doğa böyledir. Siz ona nasıl davranırsanız o da size aynı şekilde, hatta misliyle davranır. Artık yetersiz çevre bilinci ve yanlış uygulamalar sonucu olağandışı hava olayları, yüksek sıcaklık, su ve diğer kaynakların azalması gibi durumlarla karşı karşıyayız. Bu noktada insanın doğa ile ilişkilerini iyileştirecek politikaların üretilmesi, muhakkak ki çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir."

Yanık, gençlerin bu konudaki farkındalığının, gelecek günler adına son derece ümit verici gelişmeler arasında sayıldığını belirtti. Bakan Yanık, "Çocukların hakları kendilerine teslim edildikçe, ülkemiz ve dünya meselelerini daha yakından tanıyıp fikir geliştirebileceklerine ve karar alma süreçlerindeki görünürlüklerinin artacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak çocuk politikalarında geniş bir vizyon ortaya koyuyor, tüm dünyaya örnek olan çalışmalara imza atıyoruz." diye konuştu.

Bu toplantının, kurulacak dostlukların bir başlangıcı ve ortak çalışmaların yol gösterici olması temennisinde bulunan Yanık, Uluslararası Çocuk Forumu tecrübesinin güzel anılar ve dostluklar kazandıracağına, önemli bilgi ve tecrübeler katacağına inandığını bildirdi.

Bakan Yanık, forum kapsamındaki tüm çalışmaların verimli ve faydalı geçmesini dileyerek, "Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, size her konuda destek olmak üzere yanınızda olduğumuzu lütfen hatırlayın. Biz, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman bağımız sağlam, yolumuz açık olsun. Bu duygularla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nüzü kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum." diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de çocuk formunun oldukça etkin bir program olduğunu, sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Programın teması olarak belirlenen "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasının çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Dominicis, iklim değişikliği ile tek başına bir ülkenin mücadele edemeyeceğini, bunun küresel olarak hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Gelecek için, çocuklar açısından da en önemli tehditlerin başında iklim değişikliğinin geldiğini ifade eden Dominicis, gençler ve çocuklarda bu konunun ciddi bir endişe yarattığını söyledi.

Dominicis, Türkiye'de gençlerin iklim değişikliği ve etkileri üzerinde çalıştığını belirterek, ilgili Bakanlıklarla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocukların sağlığı ve güvenliği için eğitim ve sosyal yatırımlarda bulunduklarını aktaran Dominicis, daha güzel bir gelecek için ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da artması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan program dahilinde çocukların yaptığı eserlerden oluşan sergi gezildi ve Bakan Yanık ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis'e çocuklar tarafından hediye takdim edildi ve toplu fotoğraf çektirildi.