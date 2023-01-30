'Türkiye Bursları' Kahire'de tanıtıldı

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programda "Türkiye Bursları" tanıtıldı.

Tanıtım programına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Mısır Sorumlusu Kemal Kaya, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz ve Mısırlı öğrenciler katıldı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır’ın Türkiye Bursları'na en fazla başvuran 5 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Mısırlı başarılı öğrencilerin eğitimlerini sürdürmek için Türkiye’yi de tercih ettiğini ifade eden Kaya, "Son yıllardaki bu verilere baktığımızda sadece Mısır’dan burslu öğrenciler gelmiyor. Bir şekilde burslar vasıtasıyla, bir şekilde de üniversiteler vasıtasıyla tanıtım yapılan bu alanda öğrenciler kendi hesabında da gelip, Türkiye’de okumakta." ifadelerini kullandı.

Kaya, Mısırlı öğrencilerle yaptığı mülakatlara değinerek, "Öğrencilerin mülakat esnasında bize söyledikleri şey; 'Türkiye bizim için güvenilir bir ülke. Kendi kültürümüzü rahatça yaşayabileceğimiz, ortak şeylerimizin bolca bulunduğu bir ülke.' Yani lisans öğrencileri, özellikle üçüncü bir ülkeye gidip de eğitim almaktan tereddüt ederken, burada anne ve babaların Türkiye’de eğitim almalarında onları desteklediğini görüyoruz. Bu da tabii bizi mutlu ediyor." dedi.

Boyraz da Türkiye ile Mısır arasında eğitimden turizme, sağlıktan sanayi yatırımlarına kadar birçok alanda güçlü ilişkiler olduğuna işaret ederek, Mısır'da Türkçe'ye ve Türkiye’de eğitime yüksek talep olduğunu aktardı.