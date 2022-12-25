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"Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin bir güç olarak 'güvenlik üreten' bir ülke durumunda"

Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı, hatta savaşa evrildiği bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olduğunu belirten Milli, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkin bir güç olarak "güvenlik üreten" bir ülke durumunda olduğunu söyledi.

Gündem 25.12.2022, 23:42 25.12.2022, 23:49
"Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin bir güç olarak 'güvenlik üreten' bir ülke durumunda"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından, Gaziantep'e geçerek Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentin kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan Akar, gazi şehirde bulunmaktan, Barak Ovası'nın yiğit evlatlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlayan Akar, Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan, Kılıç Ali Bey, Özdemir Bey başta olmak üzere Antep'in savunmasının tarihe geçen şanlı kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Gaziantep'i köklü tarihi, kültürü, turizmi, sanatı ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri, Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak nitelendiren Akar, kentin her geçen yıl ihracat rekorları kırdığını hatırlattı.

Toplumları millet yapan ve onları bir arada tutan kutsal değerlerin olduğuna işaret eden Akar, "Asil milletimiz için de vatan, millet, bayrak gibi değerler bunların en başında gelmektedir. Ecdadımız, binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca kanını dökerek, canını feda ederek bu değerleri bizlere miras bırakmıştır. Birçok şehrimizde olduğu gibi Gaziantepimiz de bu destansı mücadelelerden birine sahne olmuştur." diye konuştu.

"Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım, memleket kadar büyük." mısralarını okuyan Akar, Gaziantep'in vatan toprağını düşmana çiğnetmemek, ezanı dindirtmemek, bayrağı indirtmemek için vatana adanmışlığın, fedakarlığın ve cesaretin emsalsiz örneğini ortaya koyduğunu söyledi.

Gaziantep Kuva-yı Milliye Kumandanı Şahin Bey'in Fransız İşgal Kumandanı'na gönderdiği mektuptaki "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler, bu topraklarda yaşamaktadır. Sade siz değil bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz" satırlarını okuyan Akar, "Tüylerimizi diken diken eden bu ifadeler gerçekten de tarihten günümüze Türk milletinin ruh karakterini en açık şekilde ifade etmektedir." dedi.

Ordu millet dayanışmasının gurur verici bir örneğini sergileyen ve Milli Mücadele kavramanın tam anlamıyla hakkını veren Gaziantep'in topyekun bir şekilde ortaya koyduğu bu üstün mücadelenin sonunda şehre "gazi" unvanı verildiğini hatırlatan Akar, "Bu yüzden siz değerli hemşerilerim ve sevgili öğrenciler şehrimizin gazi unvanının derin anlamını çok iyi bilmeli, özümsemelisiniz. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Çanakkale'de ve tüm Milli Mücadele'de yedi düvel karşısındaki dayanışma ruhu ve mücadele azmi, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır." ifadelerini kullandı.

Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı, hatta savaşa evrildiği bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olduğunu belirten Akar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkin bir güç olarak "güvenlik üreten" bir ülke durumunda olduğunu söyledi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın sayılı ordularından biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda, sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilen TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için her türlü arazi ve iklim şartlarında 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, bunlara ilaveten başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır."

Akar'a Türkiye Yüzyılı Özel Ödülü

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen hain terör saldırısından dört gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile başlatılan sınır ötesi harekat sürecinin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla devam ettirildiğini vurgulayan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ve 'Terörist neredeyse hedef orasıdır' anlayışıyla icra edilen bu harekatlarla binlerce terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur." dedi.

Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir ruhla, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar icra ettiğimiz tüm operasyonlarda elde ettiğimiz başarılarda, en büyük ilham kaynağımız şehit ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları ile asil milletimizin, yani sizlerin sevgisi, güveni ve duasıdır. Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve desteği sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sonuç itibarıyla Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Törenin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar'a "Türkiye Yüzyılı Özel Ödülü" takdim edildi. Ödülü Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den alan Akar, "Bu kıymetli ödülü, kahraman ve fedakar silah ve mesai arkadaşlarım adına alıyor, başta Gaziantep savunmasında şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyor, aynı ruh ve heyecanla bugün de terörle mücadelede büyük kahramanlık gösteren Gaziantepli Mehmetçiklerin alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tören öncesi Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezdi. "Akıncı Tugayı" olarak nitelendirilen 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar #gaziantep
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