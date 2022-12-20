Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti
Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale’de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bazı avukatlar salonu terk etti.
Gündem 20.12.2022, 19:05
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37'nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale’de yapıldı. TBB'nin toplantısında, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti.
BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA DIŞARI ÇIKTILAR
Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi şöyle konuştu:
"Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum."
Kaynak: Yeni Şafak
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