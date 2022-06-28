'Türkiye aşkına' meydanlara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri'nin bu yıl da 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.
Gündem 28.06.2022, 08:18
15 Temmuz etkinliklerinin bu yılki sloganı "Türkiye Aşkına" olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin, 15 Temmuz ruhuna uygun yapılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinin bu yıl da 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 'Türkiye Aşkına' konseptiyle hazırlanan kurumsal kimliğimize https://kurumsal.15temmuz.gov.... adresinden ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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