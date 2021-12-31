Türkiye, 1 Ocak'ta sabah namazında buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Ocak 2022 Cumartesi sabahı yurt genelinde belirlenen camilerde ailelerin de katılımıyla "Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" düzenleyecek.

81 ilde gerçekleştirlecek “Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız” buluşma programı hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm vatandaşları davet etti.

Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz. Ben de yarın sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olacağım İnşallah.

“Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız”



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz.



Ben de yarın sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olacağım İnşallah. pic.twitter.com/M9WXnqfS7P — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 31, 2021

Kaynak: Diyanet Haber