Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi

Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Anadolu Kültür'ün yürüttüğü "Kültür İçin Alan Programı" kapsamında bir grup eğitimci ve akademisyen, Türk ve Suriyeli çocukların hayallerine dokunmak amacıyla Ortak Hikaye Projesi'ni hazırladı.

Gaziantep'teki 6-14 yaş arasındaki 40 çocuk ve ailelerinin katıldığı atölye ile teorik birçok çalışmanın yapıldığı proje kapsamında, katılımcı çocukların hayalleri ve resmettikleri görsel materyaller sayesinde ortak bir hikaye oluşturuldu.

Çocukların ortak hayallerinin yansıtıldığı bu kitap ile diğer çocuklara aktarılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü Aslı Gökgöz, kitabın tanıtım toplantısında, projeyle Türk ve Suriyeli çocukları ortak hikaye çevresinde buluşturduklarını söyledi.

Projede farklı hikayelerle büyüyen çocukların kolektif bir hikayesinin şekillendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Gökgöz, "Kültürel, sınıfsal, etnik, dilsel, cinsiyet gibi açılardan 40 çocukla deneyimleyerek farklı ama aynı olduğumuzu fark etmek, yaratıcılığımızı keşfetmek, özgüvenimizi geliştirmek, seslerimizi duyurabilmek ve kolektif hafızaya katkı sunmak için bir araya getirildi." dedi.

Gökgöz, geçen yıl başladıkları projede salgının verdiği zorlukları aşarak, önlemler kapsamında hem çevrimiçi hem de uygulamalı olarak atölye çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Çocuklarla görüştüklerini ve onların hayallerine temas ettiklerini anlatan Gökgöz, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Projedeki çocuklar hikayede geçen kahraman, mekan ve olayı kendiliğinden belirledi. Gökyüzü altında beraberce yaşadığımızı vurgulamak için çocukların belirlediği 'Gökçe' ismi kitaba verildi. Çocukların satır aralarında sevgiyi, dayanışmayı anlattığı bu hikayeyi 24 çizer çocuk, sahne sahne resimledi. Kitap projemizde yer alan Suriyeli çocuklar, hikayelerini dillerinde okuyabilmeleri için Türkçe ve Arapça basıldı. Çocukların hikayesinin daha çok kişiye ulaşabilmesi için internet sitesinde Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak herkesin erişimine açıldı. Çocukların şekillendirdiği çok dilli ve çok renkli bu kolektif hikayenin herkese ulaşmasını ve başka hikayelere ilham olmasını arzuluyoruz."