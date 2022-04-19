Türk ve Amerikan uçaklarından Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S.Truman uçak gemisi Görev Grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.#MSB pic.twitter.com/rnw3M6J40E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022