Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
Çoklu organ yetmezliği sonucu bu sabah hayata gözlerini yuman Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.
Gündem 24.01.2022, 13:49 24.01.2022, 13:53
Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.
Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.
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