Türk SİHA'ları nefes aldırmıyor

Terör örgütü PKK’nın işgalindeki bölgelerden gerçekleştirilen saldırılarda, Azez'de iki polisin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyon sinyali verdi.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkânlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız” dedi.

TÜRK İHA/SİHA'LARI HAVADA

Yaşananlar ve Erdoğan’ın çıkışının ardından, Suriye’nin kuzeyinde hava hareketliliği yaşanıyor. Türk İHA/SİHA’ları adeta bölgenin röntgenini çekiyor. Türk İHA’ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.