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Türk savunma sanayii tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde

Türk savunma sanayisi sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetlerle asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek veriyor.

Gündem 10.02.2023, 16:13 10.02.2023, 16:17
Türk savunma sanayii tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde

Depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve gündelik yaşamda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler bölgeye sevk edildi.

Savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen teknolojiler deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Bu kapsamda 78 yeraltı görüntüleme, tespit ve analiz cihazı, duvar arkası radar, 343 çeşitli tip ve özelliklerde kamera sistemi, göçük altı görüntüleme cihazı, çubuk kamara, termal kamera, güneş enerjili kamera, yaka kamerası arama kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili şekilde yapabilmesi için kullanıma verildi. Bu ekipmanların birçoğu ilk kez bir afette kullanıldı.

Uydu ve İHA'larla görüntü desteği

Deprem sonrası ülkenin sahip olduğu uydu görüntü alma ve işleme sistemleri kullanılarak depremde hasar gören binalar, konumları bölge içerisinde tespit edilerek arama kurtarma çalışmaları hızlandırıldı ve etkinliği sağlandı. Alınan uydu görüntüleri arama kurtarma çalışmaları için kıymetlendirilerek kullandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki yaklaşım 50 insansız hava aracı (Akıncı, Aksungur, Anka ve Bayraktar TB2 ile 1000 saatin üzerinde) ve 100'den fazla multikopter dron ile uçuş yapılarak deprem bölgesi görüntüleri canlı olarak acil yönetim merkezlerine aktarıldı ve aktarılmaya devam ediliyor. Ayrıca harekat alanında kullanılması hedeflenen İHA üzerine monteli baz istasyonu ilk olarak deprem bölgesinde operasyonel olarak görev yaptı. 30 saati aşkın süredir hizmet veren İHA ile cep telefonu iletişimine önemli katkı sunuldu.

Bu faaliyetlerin yanında çalışmalarda ihtiyaç duyulan çok sayıda araç ve malzeme de bölgeye sevk edildi. Projektörler başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak kırıcı, delici, kesici gibi ekipman ve teçhizatlarla sahadaki çalışmalara destek veriliyor.

Bölgedeki enerji ihtiyacının karşılanması için de çeşitli güçlerde 1800'e yakın jeneratör deprem bölgesine gönderildi.

Teknik ekipler, gönüllüler sahada

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıkları olmak üzere, çok sayıda savunma sanayisi şirketinin gönüllü ekipleri bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor ve lojistik işlerde görev alıyor. Ekiplerin yürüttüğü ve destek verdiği çalışmalarla enkaz altından çok sayıda kişi kurtarıldı.

Türk savunma sanayisi şirketleri, depremin ardından hızla organize olup, AFAD ile koordinasyon içerisinde, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu çok sayıda tırı bölgeye yolladı.

Savunma sanayisi şirketleri, bağışlarıyla da deprem sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardım kampanyalarına destek oluyor.

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